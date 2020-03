Sechs Männer gegen einen – Messerangriff in NÖ

Wüste Szenen in der Wr. Neustädter Innenstadt: Ein 20-jähriger Ungar wurde von mehreren Männern verfolgt und umzingelt. Das Opfer konnte davonrennen, erlitt aber drei Messerstiche.

Unfassbare Szenen in Wiener Neustadt am Sonntag gegen 2 Uhr früh: Ein 20-jähriger Ungar wurde laut eigenen Angaben von rund sechs Männern in der Nähe des Domplatzes umstellt, bedroht und traktiert. Schließlich wurde der Osteuropäer zu Boden geschlagen. Doch der 20-Jährige konnte sich aufrappeln und losreißen, rannte in Panik davon.Der junge Osteuropäer konnte schließlich seine Verfolger abschütteln, bemerkte erst dann, dass er drei Einstiche im Bein hatte. Der 20-Jährige begab sich sofort ins Spital, die drei Messerstiche wurden versorgt. "Die Wunden waren nicht sehr tief, das Opfer dürfte diese beim Weglaufen gar nicht gespürt haben. Klar, der junge Mann rannte schließlich um sein Leben, die mutmaßlichen Täter jagten dem Ungarn regelrecht hinter", so ein Beamter.Laut Opfer waren es fünf bis sechs südländische, junge Männer. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.