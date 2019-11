Sechs Richtige beim Lotto, aber keinen Cent gekriegt

Der Frankfurter Rainer Henning (71) hat alle Zahlen auf seinem Schein. Sein Gewinn: 0 Euro! Der Mann ist enttäuscht.

Seit 16 Jahren tippt Rainer Henning bei jeder Lotto-Ziehung. Seit rund zehn Jahren spielt er sogenannte Systemscheine. Dabei ist die Gewinnchance höher, da man mehr Zahlen spielen darf, dafür vergrößert sich die Gruppe der Mitspieler. Dadurch fällt der Gewinn kleiner aus.Anfang des Monats überprüfte der 71-Jährige seinen Schein nach der Ziehung. Die Überraschung: Er hat die sechs Richtigen. Im Jackpot befanden sich 3,2 Millionen Euro. Aufgrund des Systemscheins hätte Henning immerhin 24.000 Euro gewonnen. Hätte! Denn einige Tage später kam ein Brief der Lottogesellschaft mit einer ernüchternden Botschaft.Der 71-Jährige hat aufgrund seines Berufes keinen Anspruch auf den Gewinn. Er ist nämlich ein Kiosk-Besitzer, in dem Lottoscheine verkauft werden. Zudem hat er seinen Schein in der eigenen Trafik eingelöst. Das ist jedoch verboten. Damit wolle man verhindern, dass Besitzer eines Kiosks nicht ununterbrochen Scheine kaufen.Heißt im Umkehrschluss: Henning hat all die Jahre umsonst gespielt. Zumindest der Einsatz von 36,25 Euro wird ihm rückerstattet.