Sechsfach-Jackpot! Jetzt geht es um 7,5 Millionen €

Im Lotto knackte Sonntagabend erneut niemand die sechs Richtigen. In der nächsten Runde wird daher ein Sechsfach-Jackpot ausgespielt.

Mitten in der Corona-Krise dürfte bis Mittwoch ein Run auf die Annahmestellen (hoffentlich mit reichlich Abstand und Schutzmaske) einsetzen. Da am Sonntagabend erneut niemand die sechs richtigen Zahlen knackte, wird am kommenden Mittwoch ein Sechsfach-Jackpot ausgespielt. Laut Österreichischen Lotterien werden sagenhafte 7,5 Millionen Euro ausgespielt.Drei Spieler waren ganz knapp dran am Millionenregen – sie erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und dürfen sich über zumindest 70.000 Euro Eingang am Konto freuen. Doch auch sowohl bei LottoPlus als auch beim Joker wurde der Hauptgewinn gestern nicht erraten. Am Mittwoch wartet also eine ganz besonders heiße Lotto-Runde.