Diese Lotto-Zahlen sind 9 Millionen Euro wert

Am Aschermittwoch hoffen unzählige Österreicher auf ein Plus von rund 9 Millionen Euro auf ihr Konto. Die Chancen auf einen Sechser stehen gut.

Knapp verpasst am Sonntag

Man kann nicht sagen, dass niemand den Fünffachjackpot am Wochenende haben wollte. Denn immerhin kreuzten Herr und Frau Österreicher mehr als 7,7 Millionen Tipps auf rund 1,5 Millionen Wettscheinen an. Die Wahrscheinlichkeit hätte hier also eher für einen Sechser gesprochen. Doch die gewinnbringende Kombination war auf keinem Wettschein angekreuzt. Und auch der Computer kam nicht auf die Idee, einen Quicktipp mit genau den richtigen Zahlen auszustatten.Am Mittwoch wurde nun der vierte Sechsfachjackpot der Geschichte ausgespielt. Am Nachmittag hatten die Österreichischen Lotterien bereits acht Millionen Tipps verkauft. 1,4 Millionen Menschen hatten bis 15.30 Uhr einen Schein gekauft.Und das sind die Zahlen, die rund 9 Millionen Euro wert sind:Die LottoPlus-Zahlen:Joker-Kombination:Am Sonntag tippten immerhin drei Spielteilnehmer den Fünfer mit Zusatzzahl, sie erhalten jeweils rund 82.800 Euro. Ein Oberösterreicher kreuzte seine Tipps auf einem Normalschein an und scheiterte an der Zahl 18. Einem Niederösterreicher und einem Vorarlberger verhalf der Quicktipp zum Erfolg, ihnen fehlten die 6 bzw. die 33 zum ganz großen Gewinn.