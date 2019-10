Security in Einkaufscenter mit Stanleymesser bedroht

Für den Mann klickten die Handschellen Bild: Helmut Graf (Symbolbild)

Die Wiener Polizei rückte am Sonntag zu einem Einsatz in einem Einkaufscenter in der Brigittenau aus. Ein Mann hatte mit einem Stanley-Messer einen Security-Mitarbeiter attackiert.