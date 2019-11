Immer in deiner Nähe – das Sicherheitsteam der Wiener Linien

Das Sicherheitsteam der Wiener Linien sorgt täglich für die Einhaltung der Hausordnung und Deeskalation in Konfliktsituationen. Bis Ende 2019 wird das Team insgesamt 120 MitarbeiterInnen zählen. (Promotion)

Im Jahr 2017 starteten die Wiener Linien ihre Offensive für noch mehr Sicherheit in den Öffis. Im Rahmen dieser wurde die Gründung eines Sicherheitsteams beschlossen, welches neben den Service-MitarbeiterInnen, den Notsprecheinrichtungen sowie der Videokameraüberwachung eine der Säulen der Sicherheitsinitiative bildet.Das anfangs 22 Personen zählende Team wird derzeit kräftig aufgestockt, bis Ende dieses Jahres wird es insgesamt 120 Personen zählen. Die Hauptaufgaben des Sicherheitsteams sind die Einhaltung der Hausordnung und Deeskalation in Konfliktsituationen.Für ihre Aufgabe werden die MitarbeiterInnen des Sicherheitsteams speziell ausgebildet und absolvieren Schulungen zu Hausordnung, Kundendienst, Netzwissen, Sicherheitseinrichtungen, Deeskalations- und Diversitätsseminare sowie Erste-Hilfe-Kurse. Zur Ausübung ihrer Tätigkeit werden sie zudem mit einem Funkgerät sowie einer Bodycam ausgestattet. Das Sicherheitsteam ist während der gesamten Betriebszeit der U-Bahn sowie der Nachtbusse im Einsatz.Der Aufgabenbereich des Security-Teams unterscheidet sich klar von jenem der Polizei. Das Team kann und darf keine Aufgaben der Exekutive übernehmen. Die Polizei bleibt immer der erste Ansprechpartner für die Kriminalitätsbekämpfung und Sicherheit.Mit Ende 2019 wird das Sicherheitsteam 120 MitarbeiterInnen zählen. Parallel dazu sind bereits mehr als 200 Service-MitarbeiterInnen unterwegs, somit können die Öffi-NutzerInnen auf ein über 300 Personen starkes Sicherheits- und Service-Team zählen, wenn es die Situation erfordert.Die Service-Teams werden auf Bahnsteigen und in den Fahrzeugen im Bereich der U-Bahn unterwegs sein und sich ausschließlich um Sicherheit und Service für die Fahrgäste kümmern.Weitere Informationen über das Sicherheitsteam der Wiener Linien findest du hier: