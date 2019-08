Seekiller stellt nun Aktendeckel her

Alfred U. ist zurück in Krems-Stein (NÖ). Bild: Kein Anbieter/Daniel Schreiner

Er muss eine lebenslange Haftstrafe "durchdrucken"– und arbeitet jetzt als Drucker: "Seekiller" Alfred U. wurde ins Gefängnis Stein (NÖ) verlegt, wo er wieder in seinem angestammten Beruf arbeitet.