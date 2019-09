Segelflugzeug stürzte bei Micheldorf in einen Wald

Schwerer Unfall mit einem Segelflugzeug in Oberösterreich. Ein Fluggerät war in Micheldorf abgestürzt. Der Pilot dürfte großes Glück gehabt haben.

Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Fest steht nur: Das Segelflugzeug war kurz vor 15.30 Uhr in einen Wald in Micheldorf (Bez. Kirchdorf) rund 150 Meter von der Straße entfernt abgestürzt."Das Flugzeug stürzte in einen Jungwald, blieb zwischen den Bäumen hängen", erinnert sich ein Feuerwehrmann aus Micheldorf im Gespräch mitAls die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, war der Pilot ansprechbar. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt. Der Rettungshubschrauber flog das Absturzopfer ins Krankenhaus.15 Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren waren vor Ort im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnten alle wieder einrücken.Nähere Infos folgen.