Fahrschülerin kracht mit Motorrad in Lkw-Anhänger

Eine Fahrschülerin ist am Montag auf einem Übungsplatz in Seiersberg-Pirka mit einem Lkw-Anhänger kollidiert. Dabei wurde die 31-Jährige schwer verletzt.

Die 31-jährige Grazerin fuhr gegen 13.15 Uhr zu Trainingszwecken mit einem Motorrad am Übungsplatz einer Fahrschule in Seiersberg-Pirka.Dabei wurde sie per von Funk von ihrem Fahrlehrer instruiert. Als die 31-Jährige schließlich eine Kurve nach links fahren sollte, verlor sie plötzlich die Herrschaft über das Bike und gab unkontrolliert Gas.Den Anweisungen des Fahrlehrers, die Kupplung zu betätigen, konnte Frau nicht mehr nachkommen, und sie krachte ungebremst in einen Lkw-Anhänger.Der Anhänger war am Übungsareal, jedoch weiter entfernt vom unmittelbaren Übungsbereich abgestellt worden, berichtet die Polizei.Die 31-Jährige prallte frontal gegen die seitliche Bordwand des Anhängers und stürzte vom Motorrad. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen am Becken zu.Sie musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert werden.