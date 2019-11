Sein Bruder fand Harry Morton (38) tot in der Villa

Harry Morton (38) war ein Fixstern im Promileben Hollywoods. Mit nur 38 Jahren fand ihn sein Bruder tot in seiner Villa in Beverly Hills.

Harry Morton eröffnete mit 18 das erste Pink-Taco-Lokal und baute es zu einer Kette aus. Restaurants lagen ihm im Blut, sein Vater gründete das erste Hard Rock Cafe, der Opa baute eine Steakhouse-Kette auf.Morton kaufte Johnny Depps legendären Nachtclub "Viper Room" (vor dem 1993 der 23-jährige River Phoenix an einer Überdosis starb). Seine Affären mit unter anderem Lindsay Lohan, Britney Spears und Demi Moore machten ihn zum A-List-Player.Privat sah er von Glitzer und Glamour wenig: Harrys Halbschwester, ein Model, starb an einer Überdosis. Am Samstagnachmittag fand Harrys Bruder ihn leblos in seiner Villa. Trotz aller Versuche, ihn wiederzubeleben wurde der 38-Jährige noch vor Ort für tot erklärt. Die Todesursache ist noch unbekannt, Harry wird obduziert werden.Ex Lindsay Lohan trauert um den Restaurant-Guru auf Instagram