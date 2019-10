Seite mit 250.000 Kinderpornos gestoppt

Ermittler aus mehreren Ländern haben nach eigenen Angaben die bisher größte Kinderporno-Seite im Darknet gestoppt. 337 Nutzer seien bisher festgenommen worden.

Bis zu einer Million Nutzer

Wie Ermittler aus den Vereinigten Staaten, Südkorea, Deutschland und anderen Ländern mitgeteilt haben, ist ihnen ein Schlag gegen die größte Plattform für Kinderpornografie im Darknet gelungen. Rund um den Globus seien demnach bisher 337 Nutzer der Plattform festgenommen und teilweise auch angeklagt worden. Das vermeldete das US-Justizministerium am Mittwoch.Bereits im März 2018 wurde die Plattform "Welcome to Video" ausgehoben. Sie funktionierte mithilfe anonymer Bitcoin-Zahlungen. Ermittler sollen rund acht Terabyte Daten, darunter 250.000 Videos mit kinderpornografischen Inhalt, sichergestellt haben.Rund die Hälfte aller Bilder und Videos seien zuvor sonst nirgendwo im Netz aufgetaucht, hieß es. Auf der Plattform seien rund eine Million Bitcoin-Adressen registriert gewesen, die Plattform könnte also bis zu einer Million Nutzer gehabt haben. Im Zuge der Ermittlungen seien auch 23 Kinder aus andauernden Missbrauchssituationen gerettet worden.Als mutmaßlicher Betreiber der Website gilt ein 23-jähriger Südkoreaner. Er wird verdächtigt die Seite betrieben zu haben und wurde nun von der US-Justiz in neun Punkten angeklagt. Derzeit sitzt er in Südkorea in Haft, weil er dort bereits verurteilt wurde.An die Öffentlichkeit gingen die Ermittler erst jetzt, um Zeit für weitere Untersuchungen zu gewinnen. Bei den 337 Festgenommenen handelt es sich um Personen aus den USA, Großbritannien, Südkorea, Deutschland, Saudi-Arabien, Irland, Spanien und Brasilien.