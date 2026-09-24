i Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin hart kritisiert. REUTERS Harte Ansage Selenskyj: "Putin ist Patient Null der Kriegsgefahr" Selenskyj warnt vor wachsender Gefahr durch Russland und betont die Bedeutung internationaler Kooperation für die Sicherheit der Ukraine. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft eindringlich dazu aufgerufen, Russland Einhalt zu gebieten. Bei der UN-Generaldebatte in New York schilderte er die schweren Folgen des seit mehr als viereinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskriegs für sein Land. Gleichzeitig warnte Selenskyj laut NTV davor, dass die Gefahr nicht an den Grenzen der Ukraine ende. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin bedrohe demnach auch die Republik Moldau, Polen sowie die baltischen Staaten.

Selenskyj bezeichnete Putin mit einem medizinischen Begriff: "Er ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet." Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. "Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten."

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Selenskyj betonte, dass sein Land auf Unterstützung angewiesen sei und vor allem dringend Flugabwehrsysteme brauche. Gleichzeitig hob er die Fortschritte der Ukraine bei der Drohnentechnik hervor, die nun mit Partnern geteilt werde. "Es geht nicht einfach darum, Drohnen zu verkaufen. Es geht um Kooperation mit anderen Ländern, um ein modernes integriertes Verteidigungssystem gegen die Drohnengefahr in die Luft, zu Wasser und an Land zu schaffen."

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Ebenso arbeitet Kiew mit internationalen Partnern bei der Entwicklung eines Raketenabwehrsystems im Projekt Freyja zusammen. Die Ukraine werde trotz des Krieges zu einem Anbieter von Sicherheit.