Senior vergisst 20.000 € auf Autodach und fährt los

Ein 70-jähriger Deutscher wollte sich mit 20.000 Euro ein neues Auto kaufen. Doch nach einem kurzen Moment der Unachtsamkeit war das ganze Geld weg.

Es hätte ein wunderschöner Tag für den 70-Jährigen aus Witten in Nordrhein-Westfalen werden sollen, doch er endete für ihn mit dem Verlust von 20.000 Euro.Der Senior hatte am vergangenen Freitag seiner Bank einen Besuch abgestattet und den hohen Geldbetrag abgehoben, berichtet die Polizei.Mit den 20.000 Euro wollte sich der Pensionist am Wochenende ein neues Auto kaufen. Bevor der gehbehinderte Mann in seinen Pkw einstieg, legte er den Umschlag mit dem Geld auf das Autodach.Ein folgenschwerer Fehler! Denn der Senior vergaß, dass er das Kuvert auf das Dach gelegt hatte und fuhr los. Als er dann aus dem Fahrzeug ausstieg bemerkte er, dass das Kuvert verschwunden war.Die 20.000 Euro wurden bei der Autofahrt wohl vom Winde verweht und dürften nun irgendwo auf den Straßen von Witten liegen.Die Polizei bittet nun: "Sollte der Briefumschlag gefunden werden, richten wir an den ehrlichen Finder den dringenden Appell, das registrierte Geld im Fundbüro oder bei der Polizei abzugeben."