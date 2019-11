Seniorin (87) wurde in Spital Schmuck gestohlen

Enkelin (36) ist sauer: "Wer macht sowas?" KAV: "Diebstähle kann man nicht zu 100 Prozent verhindern." Polizei rät Wertgegenstände nur nur versperrt aufzubewahren.

Am 18 Oktober landete Maria K. (87) mit 42,4 Fieber in der Rudolfstiftung. Am nächsten Tag kam sie ihre Enkelin Sabine K. (36) im Spital besuchen. Sie bemerkte gleich, dass Ring und Kette ihrer Großmutter weg waren (Wert: Rund 750 Euro). Darum fragte sie die Schwester wo der Schmuck abgeblieben ist."Die Schwester hat zuerst im Zimmer geschaut und dann gemeint, dass der Schmuck vielleicht beim Röntgen ist", erzählt sie. Aber auch dort tauchte er nicht auf. Daraufhin erstatte K. Anzeige bei der Polizei.K. ist über den Diebstahl "wütend und traurig." Ich verstehe einfach nicht, wie man einer wehrlosen alten Dame so Schmuck wegnehmen kann", sagt sie zu "heute.at". "Es ist schade drum", sagt sie, denn "die Kette habe ich ihr gekauft, von meinem ersten Lehrlingsgehalt". "die habe ich mir damals vom Mund abgespart, betont sie."Wie K. erzählt, "bringt sie es einfach nicht übers Herz" der alten Dame die Wahrheit zu sagen. "ich hab ihr jetzt Schmuck von mir gegeben", erzählt sie. "Einfach nur damit sie die Schmuckstücke fühlt", berichtet K.Am 25. Oktober wurde K. aus dem Krankenhaus entlassen. Seither sucht ihre Enkelin nach den Schmuckstücken. Jetzt bittet sie auch die Leser von "Heute.at" um Hilfe. Sollten Sie die Schmuckstücke sehen schreiben Sie bitte an: Lokalredaktion@heute.atSeitens des KAV heißt es: "Der KAV setzt unterschiedliche Maßnahmen, um Diebstähle zu vermeiden. . Aufklärende Gesprächen bei der Aufnahme von Patienten und eine Broschüre informieren über absperrbare Schränke sowie Safes. Das Stationspersonal weist Patienten und deren Angehörige darauf hin, keine Wertgegenstände oder große Geldbeträge mitzunehmen. Außerdem finden Kontrollgänge durch Sicherheitspersonal 24 Stunden am Tag statt.Nachdem die Wiener Spitäler offene Häuser sind, kann man Diebstähle leider nicht zu hundert Prozent verhindern.Präventionstipps:Wertgegenstände- …nur versperrt aufbewahren- …einer Vertrauensperson zur Aufbewahrung übergeben- …nach Möglichkeit bei sich behalten, nicht unbeaufsichtigt lassen- Verdächtige Personen bzw. Vorgänge dem Spitalspersonal melden