Seniorin meldet sich nicht, Nachbarn retten ihr Leben

Echt toll und in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich! Weil eine 81-Jährige aus Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) sich nicht wie gewohnt bei Nachbarn und Familie gemeldet hatte, schlugen die Anrainer bei der Feuerwehr Alarm und retteten der Frau so möglicherweise das Leben.Was war passiert? Üblicherweise hörten Nachbarn und Angehörige täglich von der Seniorin, doch am Donnerstag war plötzlich Funkstille.Als am Abend auch kein Licht im Haus der Pensionistin brannte, wurden Nachbarn schließlich wirklich stutzig und schlugen gegen 19.30 Uhr sicherheitshalber bei der Feuerwehr Alarm.Zum Glück! Denn: Die 81-Jährige war in ihrem Haus und brauchte dringend medizinische Hilfe. Die Florianis stiegen durch ein Fenster im Erdgeschoß in das Gebäude ein und fanden so die 81-Jährige.Sie wurde sofort von der alarmierten Rettung erstversorgt und ins Spital gebracht.Solche Nachbarn kann man sich wirklich nur wünschen.