Sensation: Baby überlebt Chemotherapie der Mutter

Eine 36-Jährige erhielt während der Schwangerschaft die Diagnose Brustkrebs. Es gleicht einem Wunder, dass das Kind überlebte.

Auch die Mutter ist gesund

Als "Wunderkind" bezeichnet die 36-jährige Jade Devis ihren Sohn Bradley. Nur wenige Wochen, nachdem Devis erfahren hatte, dass sie schwanger ist, erhielt sie die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Weil es sich dabei um eine sehr gefährliche Form des Krebses handelte und sich Devis einer Chemotherapie unterziehen musste, glaubten die Ärzte der Loma Linda University Health nicht daran, dass das Kind überleben würde.Doch manchmal meint es das Schicksal auch gut mit einem. Obwohl sich Devis keine Hoffnungen mehr machte, kam Sohn Bradley im Juli gesund auf die Welt. "Es ist total unwirklich, wenn ich an meine Schwangerschaft und die schlimmen Ängste zurückdenke", wird die 36-Jährige zitiert.Devis hatte eine äußerst selten Form von Brustkrebs. Ein Arzt hatte den Knoten in ihrer Brust mit der Schwangerschaft in Verbindung gebracht. Doch Devis gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden, und bat um eine Biopsie. "Wenn ich den Knoten ignoriert hätte, wäre ich gestorben", sagt sie.Der kleine Bradley überlebte nicht nur mehrere Chemotherapien seiner Mutter, auch ein operativer Eingriff, konnte dem Kleinen nichts anhaben. Nicht nur, dass der Bub gesund ist, streute auch der Krebs bei seiner Mama bisher nicht.