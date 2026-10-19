Zum ersten Mal! Serbische Royals im Baby-Glück

In der serbischen Königsfamilie ist ein neues Mitglied hinzugekommen. Prinz Alexander Karadordevic (44) und seine Frau Prinzessin Vesna (40) dürfen sich über die Geburt ihres ersten Kindes freuen.
Der kleine Bub kam am 13. Oktober zur Welt. Kronprinz Alexander (81), das Oberhaupt der Dynastie, verkündete die frohe Nachricht auf Instagram und teilte erste süße Fotos des Neugeborenen.
"Mit großer Freude und Glück feiern meine Frau, ich und die gesamte königliche Familie Serbiens die schönste Nachricht", schrieb der stolze Großvater, wie GALA.de berichtet. Mutter und Baby seien wohlauf und hätten die Klinik bereits verlassen.
Der Junge hört auf den Namen Marko Alexander. Kronprinz Alexander erklärte, der Name sei symbolisch gewählt worden: Er vereine die Namen beider Großväter – Vesnas Vater Marko und ihn selbst.
Obwohl die Monarchie in Serbien längst abgeschafft wurde, lebt die Königsfamilie aus dem Hause Karadordevic heute wieder in Belgrad. Die glücklichen Eltern wollen sich nun auf ihr Familienleben konzentrieren.