Seriendiebe gefasst: Männer brachen 13 Mal ein

Drei Männer aus Ungarn (31, 35, und 42 Jahre) sitzen nun in Haft. Sie sollen mit zwei weiteren Komplizen auf insgesamt 13 Baustellen eingebrochen sein und verursachten dabei 135.000 € Schaden.

Nach langen Ermittlungen scheint das Landeskriminalamt Niederösterreich eine Diebesserie auf Baustellen aufgeklärt zu haben: Seit August 2019 ermittelte die Polizei wegen Einbrüchen auf Baustellen in Niederösterreich und dem Burgenland. Anfang Jänner wurden nun drei ungarische Staatsbürger im Alter von 31, 35 und 42 Jahren auf frischer Tat in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ertappt und in ihrem Fahrzeug Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt.Rückblick: Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die fünf Beschuldigten in der Zeit von August 2019 bis 9. Jänner 2020, teilweise in unterschiedlicher Zusammensetzung, mit mitgebrachten Tatwerkzeug in Lagercontainer auf Baustellen ein und stahlen dort Werkzeug und Elektrogeräte. Das Diebesgut wurde anschließend in Ungarn weiterverkauft. Die Diebesbande verursachte dabei einen Gesamtschaden in der Höhe von 135.000 Euro.Den fünf Beschuldigten konnten neben dem Diebstahl in Kottingbrunn noch zwölf weitere Einbruchsdiebstähle in Günselsdorf (Bezirk Baden), Hainfeld (Bezirk Lilienfeld), Rabenstein (Bezirk St. Pölten-Land), Neumarkt an der Ybbs, Blindenmarkt (Bezirk Melk) und Groß-Höflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zugeordnet werden.Die festgenommenen Männer befinden sich inzwischen in der Justizanstalt Eisenstadt. Sie zeigten sich teilweise geständig und so konnten zwei weitere Beschuldigte, ein 26-jähriger und ein 35-jähriger ungarischer Staatsbürger, mit den begangenen Einbruchsdiebstählen in Verbindung gebracht werden. Der ältere der beiden sitzt bereits in Ungarn in Untersuchungshaft, der jüngere wird nun EU-weit gesucht.