Serientipps: 2 Sitcoms und Neues von "Tiger King"

Ob Netflix, Amazon oder Sky – wir präsentieren euch die fünf besten Serien der Woche.

"Outer Banks" auf Netflix

"Zoey's Extraordinary Playlist" (ab 19.4.) auf Sky

#blackAF auf Netflix

"Bosch" - Staffel 6 auf Amazon Prime

"Tiger King" auf Netflix - Bonusfolge

Eine Teenie-Serie, zwei Comedyserien und eine neue Staffel von "Bosch" sowie Neues von "Tiger King": Streamingfans haben wieder die Qual der Wahl! Wir stellen euch die fünf besten Serien der Woche vor.Eine eingeschworene Teenagerclique setzt durch die Enthüllung eines seit Langem verborgenen Geheimnisses dubiose Ereignisse und ein unvergessliches Abenteuer in Gang.Madison Bailey ("Meine erfundene Frau"), Madelyn Cline ("Der verlorene Sohn").Teenie-Serie á la O.C. California. Seichte Unterhaltung, aber spannend! 10 Folgen.Nach einem MRT-Scan hört Zoey Clarke plötzlich die Wünsche und Gedanken ihrer Umgebung als Songs. Zuerst zweifelt sie an ihrem Verstand, merkt aber bald, dass dieser "Fluch" auch eine wunderbare Gabe sein kann.Jane Levy ("Suburgatory", "What/If") und Lauren Graham ("Gilmore Girls", "Parenthood").Skurrile Musicalserie. Etwas oberflächliche Story, aber witzig. Für Fans von "Glee" und "New Girl". 12 Folgen.Trotz ihres Geldes und Erfolges sind Kenya Barris und seine Familie in dieser Comedy-Serie vor zwischenmenschlichen Konflikten, Rassismus und Kulturschocks nicht gefeilt.Kenya Barris ("Black-ish"), Rashida Jones ("Parks and Recreation") und Scarlet Spencer ("Bright").Mockumentary. Witzige Mischung aus Fake-Reality-Show und und Comedy. Von den Machern von "Black-ish". Für Fans von "Dear White People" und "Modern Family". 8 Folgen.In Staffel 6 findet sich Bosch inmitten eines komplexen Mordfalls und einer chaotischen Untersuchung auf Bundesebene wieder: Ein Medizinphysiker wird umgebracht und das radioaktive Material, das er bei sich hatte, ist verschwunden. Los Angeles droht eine katastrophale Gefahr – der Stadt, der Bosch sich verpflichtet hat, um ihr zu dienen und sie zu schützen.Cast: Titus Welliver ("Lost"), Jamie Hector ("The Wire"), Amy Aquino ("Being Human"), Madison Lintz ("The Walking Dead").Bosch basiert auf den Bestseller-Romanen von Michael Connelly und ist die Amazon Original Serie mit der längsten Laufzeit. Eine siebte, finale Staffel der Serie wurde bereits bestellt. 10 neue Folgen.In dieser Aftershow spricht Joel McHale unter anderem mit Jeff Lowe, Kelci Saffery und Erik Cowle über die Serie, die Darstellung ihrer selbst und ihrem neuen Ruhm.Bizarr wie immer. Etwas schade: Joe Exotic und Caroline Baskin sind nicht dabei!