Streaming-Tipps für die Quarantäne-Zeit

Die Corona-Krise ist die beste Zeit, um Serien zu schauen: Hier unsere Streaming-Tipps für die nächsten Wochen in der Quarantäne.

"Der Brief für den König" auf Netflix

"Hunters" auf Amazon Prime

"Self Made - Das Leben von Madam C.J.Walker" auf Netflix

"Feel Good" auf Netflix

"The Outsider" auf Sky

Das Beste, was man in Zeiten von Corona tun kann? Richtig! Serien streamen. Netflix, Sky und Amazon bieten uns zum Glück jede Menge Möglichkeiten. In den letzten Wochen sind auch einige neue Serien spontan dazugekommen.Wir präsentieren euch fünf Streaming-Serien, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet. Oben in der Bilderstrecke findet ihr weitere Streaming-Tipps.Ein junger Ritter in der Ausbildung bekommt es auf seiner Mission, sein Königreich zu retten, mit uralten Prophezeiungen, Zauberkräften und launischen Begleitern zu tun. Basiert auf dem gleichnamigen Abenteuerroman von Tonke Dragt.Amir Wilson ("His Dark Materials"), Nathanel Saleh ("Mary Poppins' Rückkehr") und David Wenham ("Herr der Ringe").Die sogenannten "Hunters" haben entdeckt, dass in ihrer Gesellschaft hunderte ehemals hochrangige Nazi-Beamte leben und sich verschwören, um ein Viertes Reich in den USA zu gründen. Das Team der Jäger startet in seine blutige Mission, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen und ihre erneuten Genozid-Pläne zu vereiteln.In "Hunters" werden Fakten und Fiktion vermischt. Harte Kritik dafür gab es vom Internationalen Auschwitz-Komitee."Für Auschwitz-Überlebende ist ,Hunters' ein verstörendes Beispiel dafür, wie man die Fiktionalisierung von Auschwitz unter keinen Umständen angehen sollte. Die Serie ertrinkt in Klischees", erklärte Christoph Heubner (70) vom Komitee der "Bild"-Zeitung.Al Pacino, Josh Radnor ("How I Met Your Mother") und Logan Lerman ("Percy Jackson").In dieser Serie nach wahren Ereignissen avanciert eine mittellose afroamerikanische Wäscherin als Gründerin eines Haarpflege-Imperiums zur ersten Selfmade-Millionärin.Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer ("Hidden Figures, "The Help"), Tiffany Haddish ("Girls Trip"), Carmen Ejogo ("The Purge: Anarchy").Die Stand-up-Komikerin Mae Martin muss neben den Herausforderungen der Abstinenz auch ihre leidenschaftliche und chaotische Beziehung mit ihrer Freundin George meistern.Mae Martin, Charlotte Ritchie, Lisa Kudrow ("Friends")Nachdem im Wald die grausam verstümmelte Leiche des elfjährigen Frankie Peterson gefunden wurde, steht für den Polizisten Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) schnell fest, dass der beliebte High-School-Lehrer Terry Maitland (Jason Bateman) der Mörder des Jungen sein muss.Basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Von Ben Mendelsohn ("Bloodline") und Jason Bateman "("Ozark") produziert.Ben Mendelsohn ("Bloodline") und Jason Bateman ("Ozark") - beide sind auch die Produzenten der Serie.