Serieneinbrecher auf frischer Tat ertappt

Polizeibeamten in Feldkirch ist ein Coup gegen einen Serieneinbrecher gelungen. Sie konnten einen 25-Jährigen auf frischer Tat betreten und festnehmen.

Serieneinbrecher geschnappt. Bereits am 6. Jänner 2020 konnten Feldkircher Polizeibeamte einen 25-Jährigen festnehmen, den sie zuvor bei einem Einbruch in einen Pkw beobachten konnten.Im Zuge umfangreicher Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Dornbirn konnten dem nicht geständigen 25-Jährigen 40 Einbruchsdiebstähle sowie zwei weitere Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen nachgewiesen werden.Durch die Einbrüche und Diebstähle erbeutete der Beschuldigte Diebesgut in einem Gesamtwert von rund 10.500 Euro. Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden an den Pkw beläuft sich auf eine Summe von mindestens 25.000 Euro. Ein Teil des Diebesguts konnte im Zuge von angeordneten Hausdurchsuchungen aufgefunden und sichergestellt werden.Der Verdächtige, welcher bereits am 08.01.2020 nach Anordnung der der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert wurde, wird zusätzlich nach dem Suchtmittelgesetz und dem Waffengesetz angezeigt. Denn bei der Hausdurchsuchung konnten Beamte eine Schreckschusswaffe finden, obwohl gegen den Verdächtigen ein aufrechtes Waffenverbot besteht.