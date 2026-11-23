i Nach Samiras Dschungel-Auftritt könnte nun Ex Serkan Yavuz das Abenteuer wagen APA-Images / Action Press / Robert Schmiegelt; RTL Mit ihm rechnet keiner Dschungelcamp 2027: Erster Promi-Name durchgesickert Ein Jahr nach seiner Ex Samira könnte Reality-Star Serkan Yavuz ins Dschungelcamp ziehen. RTL plant zur 20. Staffel ein XXL-Format. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet er soll seiner Noch-Ehefrau in den australischen Dschungel folgen: Laut Medienberichten zieht Reality-Star Serkan Yavuz (33) im Januar 2027 angeblich ins RTL-Dschungelcamp. Damit bekommt die Geschichte rund um seine turbulente Romanze mit Samira Yavuz (32) eine durchaus pikante Fortsetzung.

Die Mutter seiner beiden Töchter hatte erst 2026 selbst am Lagerfeuer gesessen und dort offen über das Ehe-Aus und Serkans Affäre mit Reality-Star Eva Benetatou (34) gesprochen. Samira wurde Vize-Königin hinter Gil Ofarim (44) – die Dschungelkrone hat sie damit nur knapp verpasst.

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Wie "Bild" berichtet, würde Serkan genau dort Platz nehmen, wo seine Ex ein Jahr zuvor für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Ob er bei einer Teilnahme ebenfalls über die turbulente Vergangenheit auspackt? Langweilig dürfte es mit ihm jedenfalls kaum werden.

Erfahrener Reality-Sieger

Für Serkan ist das TV-Abenteuer allerdings kein Neuland: Er gewann bereits drei Reality-Formate, darunter "Kampf der Realitystars", "Das Sommerhaus der Stars" und "The Summit", bei dem er 2025 sogar stolze 478.000 Euro abräumte. Doch im Dschungel zählen frühere Siege wenig – hier müsste er sich die Sympathien der Zuschauer erst einmal neu erkämpfen.

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Die Jubiläumsstaffel hat es ohnehin in sich: Zum 20. Geburtstag von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verspricht RTL die "längste Staffel ever". Moderiert wird das Dschungel-Spektakel erneut von Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43). Ob Serkan am Ende ähnlich weit kommen könnte wie Samira, bleibt abzuwarten. RTL hat seine Teilnahme bislang noch nicht bestätigt.