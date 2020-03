Sessel-Transport durch Wien mit Peugeot-Cabrio

In Wien wurde am Samstag ein Lenker gesichtet, der mit seinem Peugeot-Cabrio einen Couchsessel transportierte.

So ein Couchsessel kann schon mal sehr sperrig werden beim Verladen. Vor allem dann, wenn man einen kleinen City-Flitzer mit nur zwei Türen hat.Doch der Lenker dieses Peugeots hatte eine Idee: Er legte das Dach seines Kleinwagen per Knopfdruck um und transportierte einfach so den Sessel. Bleibt zu hoffen, dass dabei nichts schief gelaufen ist.