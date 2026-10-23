i Die brasilianische Influencerin Malévola Alves veröffentlicht während ihres Ägypten-Aufenthalts mehrere Videos mit anzüglichen Gesten. Instagram Urlaub mit bösen Folgen "Sex-Gesten": Influencerin in Ägypten verhaftet Die brasilianische Influencerin Malevola Alves wurde in Ägypten festgenommen. Grund: zu freizügige Tanz-Videos im Urlaub. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als ausgelassener Urlaub begann, endete mit einer Festnahme. Die brasilianische Influencerin Malevola Alves (22) war mit ihrer Freundin Bruna in Ägypten unterwegs. Die beiden posteten Videos, in denen sie auf einem Motorroller durch die Straßen fahren, ausgelassen tanzen und dabei die Hüften kreisen lassen.

Doch was für die beiden offenbar ein harmloser Spaß war, hatte in Alexandria ernste Konsequenzen. Am 20. Oktober wurden beide von der ägyptischen Polizei festgenommen.

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Das ägyptische Innenministerium wirft den Frauen "pornografische, exhibitionistische Handlungen und sexuelle Anspielungen" sowie Belästigung von Passanten vor, meldet RTL.de. Die Behörden veröffentlichten sogar Videos der beiden Frauen – mit unkenntlich gemachten Gesichtern.

Harte Gesetze in Ägypten

In Ägypten können Verstöße gegen die sogenannten "familiären Grundsätze oder Werte" der Gesellschaft hart bestraft werden. Das Gesetz sieht sowohl hohe Geldstrafen als auch Gefängnisstrafen vor – und gilt auch für Touristen.

Malevola Alves hat mehr als 815.000 Follower auf Instagram. Ihre Anwälte stehen nach eigenen Angaben mit der brasilianischen Botschaft in Kairo in Kontakt. Die Pässe der beiden Frauen wurden eingezogen.

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Freilassung auf Kaution

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Beide haben Kaution gezahlt und sollten bereits am 21. Oktober wieder freikommen. Ob der juristische Ärger damit wirklich vorbei ist, bleibt allerdings abzuwarten.