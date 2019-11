Sex im Paradies, keiner sah zu

Zwei Neuankömmlinge sorgen bei "Bachelor in Paradise" für Drama unter den Kandidaten. Carina hingegen überrascht mit einem Geständnis.

Sie wurden gewarnt.Neuankömmling Andi stellt die Fast-Beziehung von Natalie und Michi auf eine harte Probe. Denn Andi wählt Natalie für sein erstes Date aus und sie sagt tatsächlich Ja. Er gibt gleich zu, sich in Natalie verschaut zu haben. Viel schlimmer ist aber Michis späteres Geständnis: Denn ganz so single, wie er immer behauptet hatte, ist er gar nicht.Züchtiger als gewohnt gibt sich Carina. Sie zieht sich mit Serkan an den Strand zurück, um ungestört zu sein. Aber als er sie küssen will, blockt sie ab. Er reagiert verblüfft, weil sie im Vorjahr bei "Bachelor in Paradise" ja wirklich kein Kind von Traurigkeit war. Das bestätigt sie auch und legt nach: Sie hätte in der Show sogar Sex gehabt, abseits der Cams. Wie sie das schaffte, verrät sie nicht.Und dann wäre da noch der zweite Neuzugang Oggy. Der Sport-Therapeut versucht beim Date mit Steffi mit einer zärtlichen Massage und plumpen Sprüchen wie "Ich ziehe deinen Slip ein bisschen weiter herunter, sodass es frei ist" zu punkten.In der "Nacht der Rosen" entscheiden diese Woche die Frauen.