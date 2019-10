Sex mit Laubhaufen bringt Mann acht Wochen in Haft

Vor den Augen von Dutzenden Lokalgästen und Hotelangestellten hatte sich der 26-Jährige entblößt und sich sexuell mit einem Laubhaufen vergnügt.

Ein junger Mann im Wald. Symbolbild

Im englischen Stockport, einer Großstadt in der Metropolregion Manchester, ist am Mittwoch ein junger Mann wegen unzüchtiger Handlungen in einem Laubhaufen von einem Gericht zu einer acht Wochen langen Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtet die " Daily Mail ".Michael G. (26) wurden von Gästen und Angestellten eines Lokals erwischt, wie er mit heruntergelassenen Hosen mit seiner Hüfte stoßartige Bewegungen in die Ansammlung von vertrockneten Blättern vollführte.Ein namentlich nicht genannter Angestellte eines Hotels nebenan schildert gegenüber der "Daily Mail" den bizarren Anblick: "Ich konnte seinen nackten Hintern sehen. Es sah aus, als ob er Sex hätte." Doch irgendwann wurde es dem Augenzeugen zu bunt: "Ich habe ihn angeschrien: 'Was machst du da, du dreckiger B****d'".In Reaktion riss der Exhibitionist seine Unterwäsche hoch und flüchtete hinter ein paar Büsche. Knapp zehn Minuten später kroch er daraus wieder hervor – auf Befehl der mittlerweile angerückten Polizei. Diese nahm den 26-Jährigen auch gleich vorläufig fest.Laut Verteidiger Neville Warburton hatte sein Mandant an jenem Abend keine Kontrolle über sein eigenes Handeln: "Er hat eine Kombination aus illegalen Substanzen und Alkohol genommen und ist in eine Art Zustand verfallen." Michael G. schäme sich allerdings zutiefst für sein Verhalten und will deshalb auch das dortige Lokal nicht mehr besuchen.Der 26-Jährige bekannte sich der Erregung öffentlichen Ärgernisses und dem Besitz von Cannabis schuldig. Neben der Haftstrafe wurde ihm auch noch ein vergleichsweise mildes Bußgeld von umgerechnet 142 Euro aufgebrummt.