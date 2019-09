Shaun das Schaf: Spiele, DVD und Kino-Tickets

Wir verlosen Goodies, Kino-Tickets und DVDs zum neuen Animationsspaß mit Shaun dem Schaf.

Shaun das Schaf – Der Film: Ufo-Alarm

Am 26. September wird's in Österreichs Kinos köstlich komisch und kuschelig. In "Shaun das Schaf - der Film: Ufo Alarm" bekommt es das Kult-Schaf mit einer Invasion aus dem Weltall zu tun. Doch der Einfall der Außerirdischen ist auf den zweiten Blick nicht ganz so schlimm. Plötzlich wird Shaun zum Alien-Retter.Trailer:Im verschlafenen Mossingham geht es plötzlich drunter und drüber: Der Bauer will mit einem Ufo-Vergnügungspark Geld scheffeln. Die Agenten der Regierung wollen einen Gefangenen, der Hund will die Schafe unter Kontrolle halten und das arme Alien will einfach nur nach Hause. Den Überblick behält nur einer: Shaun.Das Gewinnspiel läuft bis 25.9.2019 23.57 Uhr