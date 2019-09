Hier verschlingt Camila ihren Shawn Mendes

Kürzlich bestätigte Camila Cabello in einem Interview mit "Elle" die Beziehung zu ihrem "Señorita"-Co-Star Shawn Mendes.

Seit dem Musikvideo des Charthits "Señorita" wunderte sich die ganze Welt, wie es um den Beziehungsstatus von Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) steht.Vor einer Woche hat Camila in einem Interview mit "Elle" die Beziehung bestätigt – nun zeigt das Liebespaar seinen Insta-Followern erstmals, wie es privat schmust. Vorher hatten sich ihre Lippen immer nur auf Paparazzi-Fotos getroffen."Wir wollen euch zeigen, wie wir uns richtig küssen", erklärt Shawn in dem rund 30-sekündigen Video , das er am Donnerstag (12.9.) auf seinem Insta-Profil veröffentlicht hat. Danach lehnt er sich zu Camila, und die beiden fangen an, sich intensiv zu küssen – wobei "abschlecken" wohl die passendere Wortwahl ist.Die Küsserei war so intensiv, dass gar Shawns Nasenspitze kurz in Camilas Mund landete und die Wange der Sängerin einen Schleck von der Zunge des Musikers abbekam.Das Video sorgt bei #Shawmila-Anhängern für Furore – sechs Stunden nach der Veröffentlichung hatte der Clip bereits 8,9 Millionen Aufrufe und ganze 232.000 Kommentare. Normalerweise erhalten Shawns Bilder um die 30'000 Comments.Bei den Followern scheint das Video anzukommen. "OMG, das ist das Süsseste, was ich je im Internet gesehen habe", kommentierte etwa eine Userin. Ein anderer meinte ironisch, dass Experten "wohl immer noch der Meinung sind, Shawmila seien nur Freunde".Unter den Kommentaren finden sich auch berühmte Namen: US-Youtuberin Tana Mongeau (21) meint, dass das Video sich nun "für immer in ihr Hirn eingebrannt habe".Und ihre Branchenkollegin Nikita Dragun (23) schrieb, dass sie allein durch das "Ansehen dieses Clips geschwängert worden sei".