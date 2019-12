Haushälterin von "Will & Grace" gestorben

Die Schauspielerin Shelley Morrison ist am Wochenende im Alter von 83 Jahren verstorben.

Morrison, die in der Kultserie "Will & Grace" die beliebte Haushälterin Rosario Salazar spielte, starb am Sonntag nach kurzer Krankheit an einem Herzversagen. Für viele Fans galt sie als eigentlicher Star der preisgekrönten Sitcom.Ihre Schauspielerkollegen Eric McCormack, Debra Messing und Sean Hayes, mit denen sie für acht Staffeln vor der Kamera stand, nahmen auf ihren Social Media-Kanälen Abschied von Morrison.Ursprünglich war geplant, dass Morrison die Haushälterin Rosario nur für eine Folge verkörpert. Der Charakter kam bei Fans allerdings so gut an, dass sie einen Fixplatz bekam.