Shirin David ließ sich von Rückschlag nicht stoppen

Die 24-jährige Influencerin kann sich aktuell über einen großen Erfolg nach dem nächsten freuen.

Vor wenigen Wochen kam ihr Debütalbum "Supersize" heraus, das aktuell einen Rap-Rekord nach dem anderen bricht und auch in der Parfüm-Branche kann sich die YouTuberin über einen Durchbruch freuen.Ihr eigener Duft steht nun im Regal jeder Parfümerie und ist für Shirin auch eine Art Abrechnung mit der bekannten Kette Douglas, die sie damals für ein Praktikum nicht haben wollte. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich selbst bei ihrem Parfüm-Launch in Berlin.Sie steht darauf in einem glamourösen Cocktailkleid mit riesiger Schleife am Rücken vor der Douglas & Shirin David-Wand und schreibt stolz dazu: „Mit 16 Jahren habe ich mich in Hamburg als Praktikantin bei Douglas beworben und wurde abgelehnt. Acht Jahre später steht mein eigener Duft im Regal und mein Gesicht hängt deutschlandweit in jeder Douglas-Filiale".Das Ganze gebe ihr selbst, aber auch - wie sie hoffe - anderen Träumerinnen für die Zukunft Mut. "Wenn du jemals nicht an dich selbst glauben solltest, wer wird denn bitte dann an dich glauben?"