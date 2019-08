Zu nackt? Ex-DSDS-Jurorin wehrt sich gegen Shitstorm

Auf ihrem Debütalbum "Supersize" lässt Sängerin Shirin David sämtliche Hüllen fallen. Das gefällt nicht allen. Nun hat sich die 24-Jährige zu der Kritik geäußert.

Shirin David (24) verteidigt ihre Outfit-Wahl! Dieses Jahr startet die YouTuberin mit ihrer Musik so richtig durch. Mit mittlerweile sechs Singles teasert sie ihr im September erscheinendes Album "Supersize" an.Auf dem dazugehörigen Cover zeigt sich die 24-Jährige nicht in sexy Outfits gehüllt, wie in ihren Musikvideos, sondern lässt die Klamotten gleich ganz weg.Das ist vielen Hatern ein Dorn im Auge – das Style-Chamäleon kontert die Kritik nun mit einem langen Statement auf Instagram und setzt sich gegen den Shitstorm zur Wehr."Ich möchte, dass meine Nacktheit genauso gesellschaftlich akzeptiert wird, wie die der Männer", so die Ex-Jurorin von "Deutschland sucht den Superstar".(wil)