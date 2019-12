Shisha-Demo holt sich Rapper Nazar für Protest

Der Shisha-Verband dampft vor Wut: Weil das allgemeine Rauchverbot auch Shisha-Bars betrifft, ruft der Verband zu einer Demo in die Wiener Löwelstraße.

Reaktionen zum Shisha-Verbot

Nazar.

"Wir, die Shisha-Liebhaber kämpfen für unser Menschenrecht! Wir wurden von der österreichischen Politik verraten! Uns wurde die Freiheit, Selbstbestimmung und der Arbeitsplatz in kürzester Zeit geraubt", heißt es in einem Wut-Mail der Vereinigung der Shisha-Bar Betreiber Österreich (VSBÖ). Der Verband ruft deshalb zur Demo am Freitag in Wien auf.Der Hintergrund: Nach dem Beschluss des allgemeinen Rauchverbots im Nationalrat hat der Verfassungsgerichtshof am Mittwoch geurteilt, dass das allgemeine Rauchverbot rechtens sei und auch für Shisha-Bars gelten. Zuvor hatten deren Betreiber auf eine Ausnahmeregelung gehofft. "Wir demonstrieren gegen die unüberlegte und ignorante Entmündigung", heißt es nun vom VSBÖ.Am Freitag wird deshalb an 16.30 Uhr demonstriert – am etwas ungewöhnlichen Ort der Wiener Löwelstraße in direkter Nähe der Büros von SPÖ, Grünen und Neos, wie extra im Aufruf betont wird. Zur Erinnerung: Das Rauchverbot wurde von allen Parteien bis auf die FPÖ beschlossen. Auf Facebook haben bereits rund 300 Personen ihre Teilnahme zugesagt.Wie es von Veranstalterseite heißt, habe man sich prominente Unterstützung für die Demo besorgt und erwarte bis zu 3.000 Teilnehmer. So soll etwa der österreichische Rapper Nazar bei der Shisha-Demo auftreten. Das Rauchverbot in der Gastronomie gilt seit 1. November 2019 in allen Räumen, in denen Speisen oder Getränke hergestellt, verarbeitet, verabreicht oder eingenommen werden, zudem in allen den Gästen zur Verfügung stehenden Bereichen. Weiterhin geraucht werden darf lediglich auf Freiflächen, wie etwa in Gastgärten oder auf offenen Terrassen.