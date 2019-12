Shisha-Lover gönnen sich bei Demo Wasserpfeifen

Das Rauchverbot hat die Gastronomen stark getroffen. Vor allem die Shisha-Bars stehen nun vor dem Aus und genau deshalb findet am Freitag eine Demo in Wien statt. Rapper Nazar wird erwartet.

Der Shisha-Verband (VSBÖ) ruft am Freitag zur Demo in Wien auf: "Wir, die Shisha-Liebhaber kämpfen für unser Menschenrecht! Wir wurden von der österreichischen Politik verraten! Uns wurde die Freiheit, Selbstbestimmung und der Arbeitsplatz in kürzester Zeit geraubt", heißt es in einem Wut-Mail.Nach dem das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie beschlossen wurde, kämpfen nun vor allem die Shisha-Bars ums finanzielle Überleben. Die Betreiber hofften allerdings auf eine Ausnahmeregelung. Doch der Verfassungsgerichtshof urteilte, dass das Verbot auch für die Shisha-Bars gelten würde.Genau deshalb wollen am Freitag um 16.30 Uhr in der Löwelstraße (Innenstadt) die Liebhaber der Wasserpfeife demonstrieren. "Wir demonstrieren gegen die unüberlegte und ignorante Entmündigung", heißt es nun vom VSBÖ. Seitens der Veranstalter werden etwa 3.000 Teilnehmer erwartet. Der Wiener Rapper Nazar soll als prominenter Unterstützer auf der Demo auftreten.Wie wir von unserem Videoreporter erfahren haben, ist die Stimmung bei der Shisha-Demo völlig entspannt: "Die Leute genießen ihre Wsserpfeifen und sind in Party-Laune."