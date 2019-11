Shop sperrt wegen U2-Baustelle zu

Das Schuhgeschäft "Zapateria" in Neubau muss schließen, die Bauarbeiten für die neue U2-Station waren zu laut. Schon im Sommer machten die Betreiber weniger Umsatz.

Die "Zapateria" in der Kirchengasse (Neubau) ist seit 15 Jahren ein Fixstern am Wiener Sneakers-Himmel. Damit ist bald Schluss, die Betreiber David Rüb (38) und Severin Rogl (37) sperren ihr Schuhgeschäft schon nach Weihnachten zu. Grund für das Aus ist die geplante Anbindung der U2 an die U3-Station Neubaugasse direkt vor der Haustüre."Schon die Vorarbeiten dazu im Sommer waren sehr laut. Wir hatten weniger Frequenz und dadurch weniger Umsatz", erklärt Rüb. Das sei auch in vier anderen Shops in der Kirchengasse nicht anders gewesen. Voraussichtlich im Herbst 2020 soll nun der eigentliche Bau der U2-Station starten, in der Kirchengasse wird aufgegraben. Die "Zapateria"-Chefs rechnen mit 60 bis 80 Prozent weniger Umsatz durch Lärm und Schmutz. "Das können wir uns nicht leisten." Ein Umzug sei zu teuer. "Es gibt zwar eine Förderung, doch diese ist zu niedrig." Die Shop-Betreiber fühlen sich von der Wirtschaftskammer zu wenig unterstützt.Ab sofort gibt es 30 Prozent Rabatt auf alle Turnschuhe.