Vor 36 ' Shop verkaufte Therapie-Meerschweinchen von Bub

Tierische Tragödie: Vor dem Urlaub übergab Michaela M. ihre drei Meerschweinchen einer Wiener Tierhandlung zur Pflege. Nun die fürchterliche Nachricht: Ihre niedlichen Nager wurden verkauft.

Gerade noch hatten Michaela M. und ihr Sohn (14) in Kroatien entspannt, nun sind sie völlig verzweifelt: Damit ihre Meerschweinchen gut versorgt sind, hatte die 48-Jährige die Tiere vor ihrer Reise in eine ihr bekannte Tierhandlung in Wien-Liesing gebracht.



Am Montag erhielten Mutter und Sohn dann den niederschmetternden Anruf. "Eine Mitarbeiterin sagte mir, dass Joy, Momo und Keksi irrtümlich verkauft wurden", klagt die Wienerin im Gespräch mit "Heute". Der Verlust der flauschigen Vierbeiner trifft Michaelas Sohn besonders hart: "Die Meerschweinchen sind seine Therapie-Tiere. Er kann es nicht ertragen, den leeren Käfig in seinem Zimmer zu sehen und will gar nicht mehr dort schlafen."



Bis 21.8. hat Michaela der Tierhandlung nun Zeit gegeben, ihre "Familienmitglieder" wiederzufinden. "Angeblich wurden sie an ein Elternpaar mit Kindern verkauft." Hinweise an lokalredaktion@heute.at (adu)