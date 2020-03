Shutdown: Alles zu, außer Supermärkte & Apotheken

Bundeskanzler Kurz verkündete am Freitag die neuen Maßnahmen, um den Coronavirus einzudämmen. Österreich steht nun ein kompletter Shutdown bevor.

"Eckpfeiler unserer Gesellschaft wird es weiter geben müssen", kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits am Vortag auf "Puls24" an. Am Freitag erklärte er gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), was damit konkret gemeint ist: Lokale, Restaurants und Geschäfte werden ohne Ausnahme im ganzen Land geschlossen. Die Ausnahmen: Apotheken, Banken und der Lebensmittelhandel bleiben bestehen.Zudem werden Flüge ab Montag aus Spanien, Frankreich und aus der Schweiz gestrichen. Österreicher sollen "geordnet, in aller Ruhe" aus diesen Ländern nach Hause reisen.Weitere Maßnahmen: Restaurants, Bars und Cafés dürfen ab Montag nur bis 15 Uhr geöffnet sein.Bereits Anfang der Woche gab die Regierung bekannt, dass sich die Bevölkerung auf eine Veränderung im alltäglichen Leben einstellen müsse. Zunächst wurden Großveranstaltungen abgesagt, Museen geschlossen, der Betrieb an Universitäten und Schulen geschlossen bzw. heruntergefahren.+++ Mehr Infos hier in Kürze +++