Mann wächst riesiges Horn aus Kopf

Nachdem er sich den Kopf gestoßen hatte, wuchs einem Mann (74) ein zehn Zentimeter großes Horn aus dem Kopf. Dabei handelt es sich um eine seltene Verhärtung.

Diese Schock-Fotos sind nichts für schwache Nerven und sorgen international gerade für Schlagzeilen.



Vor mittlerweile fünf Jahren hatte sich Shyam Lal Yadav aus Indien böse den Kopf angeschlagen. Ein paar Tage später stellte der 74-Jährig dann fest, dass etwas aus seinem Kopf wächst.



Mit Hilfe seines Friseurs hatte der Inder zunächst noch versucht, die Verhärtung im Zaun zu halten. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen wuchs das Horn immer weiter an.



Schließlich erreichte es sogar eine Länge von zehn Zentimetern und war nicht mehr zu übersehen. Shyam Lal Yadav wusste sich nicht mehr anders zu helfen und suchte schließlich einen Arzt auf.



"Talghornerkrankung"



Laut "India Today" erklärten ihm die Mediziner, dass er unter einer seltenen "Talghornerkrankung" leide. Das Wachstum des Horns soll vom Protein Keratin verursacht worden sein.



Das Protein ist auch für das Wachstum von menschlichen Haaren und Nägeln verantwortlich. Allerdings wuchsen beim Inder eben keine Haare oder Nägel, sondern ein Horn.



In einer mehrstündigen Operation wurde das Horn in einer Klinik im indischen Sagar entfernt. Nach zehn Tagen konnte Shyam Lal Yadav das Krankenhaus wieder verlassen.



Allerdings muss der 74-Jährige auch weiterhin von den Ärzten behandelt werden, damit sich kein neues Horn bilden kann.