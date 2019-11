Sicherheitsgipfel wegen Jugendgewalt in Linz

Die offenbar ansteigende Gewalt von und gegen Jugendliche lässt nun bei der Politik die Alarmglocken schrillen. Linz plant deshalb einen Sicherheitsgipfel.

Messerstechereien, Drogendelikt und Gewalttaten - immer öfter sind in Linz Jugendliche die Täter. Die Bevölkerung ist verunsichert.Nun will die Politik reagieren. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Sicherheits-Stadtrat Michael Raml (FPÖ) haben sich deshalb auf die Durchführung einer Sicherheitskonferenz am 18. November 2019 geeinigt.Eingeladen werden neben den Politiker auch hochrangige Vertreter der Polizei, aber auch Vertreter aus der Sozial- und Migrationsarbeit. Gemeinsam soll eine Weg entwickelt werden, wie man die Jugendgewalt in den Griff bekommt."Linz ist nach wie vor eine sichere Stadt. Damit es auch so bleibt, müssen wir rasch der steigenden Jugendgewalt entgegenwirken und gemeinsame Strategien erarbeiten. Wir nehmen die Sorgen der Bürger ernst", erklären Luger und Raml.