i Sido und Xavier Naidoo tun sich zusammen. APA-Images / Action Press / PIC ONE; APA-Images / dpa / Fabian Sommer "Überschattet" Sido erklärt Rauswurf von Xavier Naidoo Der Berliner Rapper hat verraten, warum er einen fertigen Song mit Xavier Naidoo von seinem Album "Frieden" gestrichen hat. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 09:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In wenigen Tagen erscheint das lang erwartete 10. Soloalbum von Sido namens "Frieden". Die Tracklist sorgte jedoch für Verwunderung: Ein im März angekündigter Song mit Xavier Naidoo fehlt.

Noch bei der Albumankündigung hatte der 45-jährige Rapper erklärt, dass er "besonders stolz" auf das Feature mit dem umstrittenen Sänger sei. Naidoo sollte auf dem Titelsong vertreten sein.

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Laut raptastisch.net hat Sido nun im Podcast "Once Upodcast Time" von Teddy Teclebrhan die Hintergründe offengelegt. Die Erklärung überrascht: Der Song wäre schlicht zu groß geworden.

"Überschattet mein Album"

Obwohl Sido weiterhin einen guten Draht zu Xavier Naidoo hat und der Song "super" geworden sei, hätte das Feature laut dem Rapper sein gesamtes Album "überschattet". Er wollte nicht, dass am Ende nur über den Track mit Xavier gesprochen wird.

Auf dem Album behandelt Sido viele persönliche Themen, die ihm wichtig sind. Diese hätten durch die Kontroverse um Xavier Naidoo in den Hintergrund gerückt werden können.

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Starbesetzung auf "Frieden"

Das Album erscheint am 27. November mit 15 Songs und einer beeindruckenden Featureliste: Gzuz, Marteria, Fler, Shindy, Lacazette, Montez, Kontra K, Sarah Connor, Menowin Fröhlich und Nico Santos sind mit dabei.