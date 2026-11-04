i Einen neuen Späti an einem anderen Standort wird es von Sido vorerst nicht geben. APA-Images / Action Press / PIC ONE Miete um 50 Prozent erhöht Nicht rentabel! Sido muss seinen Kiosk schließen Rapper Sido muss seinen Späti "Svenny" in Berlin schließen. Die Miete stieg von 4.000 auf 6.000 Euro – das ist nicht mehr zu stemmen. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für Fans des Berliner Rappers Sido (45). Der 45-Jährige muss seinen geliebten Spätverkauf, den er gemeinsam mit Partnern in der Hauptstadt betreibt, schließen. Bereits im kommenden Monat ist Schluss.

Der Laden mit dem Namen "Svenny" – benannt nach einem Spitznamen, den sich die drei Gründer untereinander gaben – ist wegen der gestiegenen Mietkosten nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

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Wie Raptastisch meldet, verriet Sido die Details in einem Interview bei "Take me Spaeti". Die Miete sei von 4.000 auf 6.000 Euro im Monat gestiegen. "6k jetzt mittlerweile", so der Rapper. "Ja, wir haben bei vier angefangen, deswegen kannst du hiermit nicht mehr finanzieren mit Blättchen."

Kein neuer Laden geplant

Einen neuen Späti an einem anderen Standort wird es von Sido vorerst nicht geben. Auf die entsprechende Frage antwortete er knapp: "Nö, nicht geplant." Seine Karriere als Späti-Betreiber ist damit beendet.

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Halb im Scherz bot er den Laden direkt dem Team von "Take me Spaeti" an. Die Sendung, moderiert von Sara Arslan, hatte das Interview in Sidos eigenem Geschäft aufgezeichnet.