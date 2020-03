Sie (90) kämpft sich nach Corona zurück ins Leben

Es ist eine Geschichte mit Happy-End. Denn die 90-jährige US-Amerikanerin Geneva Wood, die am Coronavirus erkrankt war, hat die Krankheit überlebt.

Geneva Wood war in einem Seniorenheim in Kirkland (Washington) am Coronavirus erkrankt. Sie hat die Krankheit überlebt. Woods Tochter Cami Neidigh berichtet auf Facebook: "Ihr geht es gut und wir dürfen sie sogar umarmen!" Auf Fotos sieht man sie überglücklich ihre Mutter in den Arm nehmen. Ein weiteres Foto zeigt einen Zettel mit der Aufschrift "Covid-19 frei".Es ist ein kleines Wunder, denn die 90-Jährige hatte in ihrem Leben schon einen Schlaganfall mit Hüftbruch gehabt, doch auch hier zeigte sie unbändigen Lebenswillen. Das erzählt auch Schwiegertochter Kate Neidigh in einem Bericht im Online-Magazin "Seattle Refinded". So schaffte es die Frau mit Unterstützung einer Gehhilfe wieder zu laufen.Auch das Sprachvermögen der Frau kehrte bei der Therapie weitestgehend zurück. Beim Kampf gegen das Coronavirus soll der Frau angeblich auch ihre Lieblingsspeise geholfen haben: Kartoffelsuppe. "Sie wusste, dass sie die Suppe brauchte, damit es ihr besser geht", schreibt ihre Tochter auf Facebook.Suppe hin oder her: Woods hat wieder Appetit und darf nun in eine Reha-Zentrum. Ihr Geschichte soll den Menschen Hoffnung geben, wie Cami Neidigh betont: "Dieses Virus zu bekommen ist nicht zwangsläufig ein Todesurteil für ältere Menschen oder irgendjemanden."