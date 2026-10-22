i Suki Tegan würde keinen armen Mann daten. RTL "Bin eine geldgeile F*tze" Influencerin datet nur Männer mit 35.000 Euro netto In der neuen Staffel von "Der Promihof" sorgt Influencerin Suki Tegan (27) mit einer provokanten Dating-Regel für Aufsehen. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die RTLZWEI-Show "Der Promihof" startet am 29. Oktober in eine neue Runde. Mit dabei: Reality-Neuling Suki Tegan. Die 27-jährige Influencerin wurde durch ihren Podcast "Brave Mädchen" bekannt - und durch eine kontroverse Aussage, die ihr einen Shitstorm einbrachte.

Im Podcast hatte Suki verkündet, dass sie keinen Mann daten würde, der weniger als 35.000 Euro netto im Monat verdient. Das sorgte nicht nur für Empörung im Netz, sondern kostete sie auch ihren Job beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

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Auch in der Show macht die Blondine aus ihrer Einstellung keinen Hehl. Auf die Frage von Mitbewohner Rene "Redo" Dost (57), ob sie eine "Moneybitch" sei, kontert Suki selbstironisch: "Man denkt halt, ich bin eine geldgeile F*tze." Ihr aktueller Freund in London erfülle das Kriterium übrigens - und bezahle so gut wie alles für sie.

Reality-Star kauft Bettwäsche um 5.000 Euro

Während Suki bei den anderen Promis nur langsam Anschluss findet, sorgt ein anderer Neuling für Lacher: Thomas Dragunski (60), bekannt als "VfL Jesus", überredet seine Mitbewohner tatsächlich, ihm im City-Shop eine VfL-Bochum-Bettwäsche um stolze 5.000 Euro zu kaufen.

Für weitere Unterhaltung sorgen Vanessa Brahimi (29) und Model Julia Römmelt (32). Die beiden konnten sich vor der Show eigentlich nicht leiden, besiegeln ihre spontane Allianz aber mit einem Kuss - zur Freude der älteren männlichen Mitbewohner.

Sendetermin und Empfang

Die neue Staffel von "Der Promihof" läuft ab dem 29. Oktober immer donnerstags um 22.15 Uhr bei RTLZWEI. Wer nicht warten will: Auf RTL+ sind die Folgen jeweils sieben Tage vorab abrufbar.