Vor 1 h Sie sagen JA! Die ersten Bilder zur Klum-Hochzeit

Auf einer Luxus-Yacht bei Capri will sich das verliebte Paar das Jawort geben. Promi-Auflauf vorprogrammiert.

Derzeit sind alle Society-Augen auf italienische Insel Capri gerichtet. Dort findet nämlich DIE Hochzeit des Jahres statt. Tom Kaulitz (29) und Heidi Klum (46) wollen sich am Samstag das Jawort geben.



Lange Zeit schwieg das Paar zur Hochzeit. Letzten Endes konnten (oder wollten) sie es aber nicht mehr verheimlichen. Alleine der knapp hundert Meter lange Luxus-Dampfer vor der Insel, der mit Blumen geschmückt wurde, ist wohl Indiz genug.



Luxus, Luxus, Luxus!



Wer genau auf die Trauung eingeladen ist, ist nicht ganz klar. Jedoch halten sich die Gerüchte, dass Supermodel Naomi Campbell, Pop-Diva Mariah Carey und Hollywood-Star Kyle MacLachlan erscheinen sollen. Noch wurde aber keine der drei Damen auf Capri gesichtet. Der erste Gast war aber ohne Zweifel der Modedesigner Wolfgang Joop. Der machte kein Geheimnis daraus, dass er mit Heidi feiern wird. Hätte ihm wohl auch niemand abgekauft. Er gilt als einer der besten Freunde des Models.



Wie "Bild" berichtet, wurden die Promis extra mit Hubschraubern eingeflogen oder mit Speedbooten zur Insel gebracht. Dabei scheute man weder Müh noch Kosten. Joops Transfer von Neapel nach Capri mit einer 380 PS-starken Itama38 soll rund 1.000 Euro gekostet haben. Die Promis quartieren sich zudem nur in die nobelsten 5-Sterne-Hotels ein. Sei es das Grand Hotel Quisisana, Caesar Augustus oder das Capri Tiberio Palace. Der Preis pro Nacht beläuft sich auf ungefähr 400 Euro pro Person.



Sind die beiden bereits verheiratet?



Bereits am Freitag ging die Party mit einem Dinner im Sterne-Restaurant "Il Riccio" los. Rund 80 Gäste sollen dort mit dem Paar gefeiert haben. Anschließend ging es zum Tanzen in die Promi-Taverne "Anema e Core". Kostenpunkt für die Exklusiv-Miete: Rund 20.000 Euro – zuzüglich Essen.



Am Samstag soll die Trauung im Sonnenuntergang stattfinden. Jedoch soll es bereits das zweite Jawort sein. Laut Insidern habe das Paar bereits im Februar offiziell geheiratet. Indiz dafür: Der Bürgermeister von Capri erklärte, dass keine Trauung beim Standesamt angemeldet wurde. Lediglich eine private Feier.



(slo)