SIE spielt Monica Lewinksy in "American Crime Story"

Die neue Staffel der Anthologie-Serie dreht sich um das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton.

Im Vorjahr wurde "American Crime Story" mit Emmys und Golden Globes überhäuft – genauer gesagt Season zwei, die sich mit der Ermordung von Gianni Versace befasst hatte. Eineinhalb Jahre später, steht nun endlich fest, welchem Kapitel der amerikanischen Kriminalgeschichte sich die Serie als nächstes widmet.wird sich die dritte Staffel um die Clinton/Lewinsky-Affäre drehen, die dem damaligen US-Präsidenten um ein Haar seinen Posten gekostet hätte. Clinton war ein sexuelles Verhältnis zu einer Praktikantin im Weißen Haus vorgeworfen worden.Der Politiker dementierte unter Eid (in einem Verfahren wegen sexueller Belästigung, das die ehemalige Staatsbedienstete Paula Jones ins Rollen gebracht hatte) und musste in Folge um sein Amt zittern.Paula Jones wird in "American Crime Story" von Annaleigh Ashford verkörpert. Sarah Paulson spielt Linda Tripp – jene Beamtin, die vertrauliche Telefonate von Monica Lewinsky aufzeichnete, in denen diese von ihrer Affäre mit Clinton erzählte. Beanie Feldstein ("Lady Bird") schlüpft in die Rolle von Monica Lewinsky.Wer noch nichts von "American Crime Story" gehört hat, kann getrost mit den in Kürze produzierten, neuen Episoden einsteigen. Die Staffeln der Serie sind voneinander unabhängig und in sich geschlossen.Die erste Season beleuchtete den Doppelmord-Prozess gegen O.J. Simpson, danach war eigentlich eine Staffel über Hurrikan Katrina geplant, die nun aber weiter aufgeschoben wurde.Wie bei "American Crime Story" üblich, basiert auch Staffel drei auf einem Sachbuch. Als Vorlage dient Jeffrey Toobins Bestseller "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President". Das Drehbuch schreibt Sarah Burgess.(lfd)