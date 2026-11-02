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Pensionistenschiff pleite

Sie wollten in den Lebensabend cruisen –gestrandet

Von Christian Nusser
02.11.2026, 16:16
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cnn, 02.11.2026, 16:16

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