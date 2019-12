Sie zahlte alle Einkäufe, aber niemand erkannte sie

In Palm Springs spazierte eine Dame in einen Walmart, ging zu den Kunden und meinte, sie werde ihre Rechnung übernehmen.

Vergangenen Donnerstag war in den Supermärkten in den USA die Hölle los. Thanksgiving stand an. Ein Fest, das in den Staaten ähnlich groß gefeiert wird wie Weihnachten. Für das Familienessen geht schnell ein halbes Vermögen in Supermärkten drauf. Kunden im Walmart hatten aber besonders Glück.Als sie bei der Kassa standen, kam eine blonde Dame auf sie zu und bestand darauf ihre Einkäufe zu bezahlen. Viele waren klarerweise überrascht über die Wohltäterin, nahmen das Angebot aber dankend an. Wer diese offenbar vermögende Frau war, wussten nur die wenigsten.Kein Wunder, denn auf der Bühne sieht die Dame mit den Spendierhosen ein wenig anders aus. Dort wird ihr Gesicht nämlich immer von Haaren verdeckt. So wussten nur wahre Fans, dass ihr Einkauf so eben von Superstar Sia bezahlt worden ist. Verraten wurde sie aber erst nachher auf Twitter. Vor Ort waren sich die Leute wohl doch zu unsicher.Die Grammy-Gewinnerin hatte scheinbar keinen besonderen Anlass für ihre Wohltat. Den Personen im Walmart stellte sie sich als "Cici" vor und meinte, sie habe im Lotto gewonnen. Eine Userin auf Twitter schreib dann: "Sia hat mir heute meine Lebensmittel gekauft. Vielen Dank! Es tut mir leid, dass ich, nachdem ich dich erkannt hatte, jedem erzählt habe, wer du bist. Diese Freundlichkeit muss jedoch anerkannt werden". Damit hat sie auf jeden Fall recht.