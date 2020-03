Sieben Autos in Mödlinger Tiefgarage aufgebrochen

Frust bei mehreren Pkw-Besitzern in Mödling: Autoknacker brachen sieben Wagen auf, stahlen diverse Wertgegenstände und richteten hohen Sachschaden an.

Sieben Mal schlugen unbekannte Kriminelle am Wochenende in einer Tiefgarage in Mödling zu: Mit Brachialgewalt gelangten die Täter ins Wageninnere und stahlen mehrere Gegenstände aus den Autos, die man eigentlich nicht im Wagen haben sollte.Durch die rüde Vorgehensweise der Täter richteten diese einen hohen Sachschaden an - eingeschlagene Fensterscheiben, abgebrochene Türgriffe. Die Ermittlungen der Exekutive sind im Laufen.