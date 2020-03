Sieben Kaninchen nahe der Autobahn ausgesetzt

Gleich sieben kleine Zwergkaninchen wurde bei Wolkersdorf ausgesetzt. Jetzt sind sie im Tierheim Dechanthof in Pflege.

Eine aufmerksame Tierfreundin meldete gleich sieben weiße Kaninchen in der Nähe der Autobahnabfahrt Wolkersdorf Nord (Bezirk Mistelbach): Es gelang ihr rasch alle Kaninchen – eine flauschige Zwergkaninchen-Familie bestehend aus einer Mammi, fünf kleinen Babys und dem Kaninchen Vater – einzusammeln.Mit der Unterstützung einer Helferin von der Kaninchenhelpline konnten die Tiere retten und sie schließlich in das Tierheim Dechanthof in Mistelbach gebracht werden. Es wird angenommen, dass die kleinen Hoppler ausgesetzt wurden. Im Dechanthof werden sie nun bestens versorgt.Otto Vogl-Proschinger, Präsident des Tierheims Dechanthof, weist bei diesem Gelegenheit darauf hin, dass der Tierheim-Betrieb wegen des Coronavirus aktuell nicht normal stattfinden kann. Besucher dürfen nicht empfangen werden. Auch nicht für Spaziergänge. Er erklärt aber auch, dass bezüglich des Virus keinerlei Gefahr von den Haustieren ausgeht, wie bereits viele Wissen.Die neu gewonnene Zeit zuhause solle nicht zur Anschaffung eines Haustiers genutzt werden, betont er weiters. Einerseits, muss dabei wohlüberlegt sein, ob auch nach der Krise genug Zeit für das Tier vorhanden sein wird, andererseits können wegen den Sicherheitsmaßnahmen momentan auch keine Tiere aus den Tierheimen vergeben werden.Unterstützung ist aber auch jetzt wichtig. Gerade in diesen Zeiten braucht der Dechanthof die Unterstützung – von außen – Spenden sind immer willkommen.