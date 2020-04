"Fühle mich hilflos": Siegfried darf nicht zu Roy

Roy Horn vom legendären Magierduo Siegfried & Roy ist am Coronavirus erkrankt. Siegfried berichtet unter Tränen, wie es ihm geht.

"Ich komme dann nie wieder raus"

Seit Sonntag liegt Roy Horn (75) in Las Vegas im Spital. Er ist an Covid-19 erkrankt. Sein jahrelanger Partner Siegfried Fischbacher kann ihn nicht besuchen. Der "Bild" verriet er, welche herzzerreißenden Szenen sich abspielten, als die Rettung ihn holte."Siegfried, lass mich bitte nicht ins Krankenhaus gehen", flehte Roy. Der 75-Jährige hat große Angst, seit er 2003 nach seinem Unfall lange in der Klinik war. Damals verletzte ihn sein weißer Tiger Mantecore bei einer Show, biss ihn ins Genick. Es sei seitdem seine größte Angst, wieder ins Spital eingeliefert zu werden.Am Sonntag musste Siegfried hilflos zuschauen, während genau das passierte. Roy hatte hohes Fieber und Schwierigkeiten mit der Atmung. "Roy sagte: 'Ich komme dann nie wieder raus. Du musst mir versprechen, das zu verhindern'", schildert Siegfried der "Bild". Doch ihn nicht ins Spital zu bringen, sei einfach keine Option gewesen."Ich fühle mich so hilflos", schilderte Siegfried seine Gewissenskonflikte. Wegen der Ansteckungsgefahr kann er Roy noch nicht einmal besuchen. "Manchmal lässt er mich anrufen, weil er mit mir reden will, aber dann kann er nicht sprechen."Aber Roy sei stark und alles werde gut, ist sich Siegfried sicher.