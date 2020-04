Sieht so auch bei uns die Matura 2020 aus?

In Deutschlands Schulen begannen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen bereits erste Prüfungen. In Österreich soll erst ab dem 15. Mai nicht mehr nur betreut, sondern auch unterrichtet werden.

Diesmal ist uns Deutschland voraus: In Kiel haben am Dienstag in Turnsälen die Abitur-Prüfungen für Tausende Schüler begonnen. Die Tische werden regelmäßig desinfiziert und haben einen Mindestabstand von zwei Metern. Sogar die Wege zu den Toiletten sind genau festgelegt. Alle Türen sind offen, sodass niemand eine Schnalle angreifen muss.Und bei uns? Heißt es seit dem Lockdown Mitte März: Bitte warten … Am Dienstag gab es wenigstens eine kleine Perspektive:Vorbereitung für die Matura und die Lehrabschlussprüfungen beginnt.Zwei Wochen nach den Maturanten sollen dann auch die anderen Schüler den Unterricht wieder aufnehmen. Und zwar nicht die gesamte Million auf einmal, sondern nach Schulstufen gestaffelt. Wie das gehen soll, wollte die Regierung am Dienstag nicht verraten.Zuletzt gab es Spekulationen, dass nur die Hälfte der Schüler an einem Schultag anwesend sein soll, am nächsten die andere. Unter den Lehrern könnten Teams gebildet werden, die sich abwechseln. Sinn dahinter: Gibt es in einem Team einen Corona-Fall, könnte das andere einspringen.Schulen und Kindergärten seien nach wie vor für die Kinderbetreuung geöffnet, so Kurz. "Es ist keine Schande, das Betreuungsangebot in Anspruch zu nehmen."Für die Eltern heißt es weiter warten. Erst am Freitag will Bildungsminister Faßmann sagen, welche Schulstufen wann in die Schule dürfen.